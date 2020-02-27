شيرين وحسام بالكمامة فى المطار خوفًا من كورونا (صور)

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، وشقيقها محمد خلال تواجدهم بإحدى المطارات وهم يرتدون كمامات طبية للوقاية من كورونا.وكانت شيرين عبدالوهاب، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، وذلك على مسرح الكورنيش.وقدمت شيرين، عددًا من أشهر أغانيها التي اشتهرت بها ومنها: "أنا مش مبيناله، متاخدة من الأيام، وخايفة أشوفه صدفة، وافتكرتك، وأنت جنبي، والكدابين، وبيعاملني بطيبة وإحساس، ولا بتفكر ولا بتحس، وجرح ثاني، وعلى بالي"، التي كررتها مرتين نزولًا عند رغبة الجمهور.وصدمت شيرين جمهورها في تصريحاتها الصحفية بعد الحفل بسبب إعلانها عن إصابتها بورم ليفي كبير على الرحم وخضوعها لجراحة لإزالته وهذا ما تسبب في زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة.