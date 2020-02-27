شاهد.. أول فيديو من موقع حادث "قطار مطروح الإسكندرية"
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:23 م
ياسمين شعيبطباعة
حصلت "الدستور" على مقطع فيديو من موقع حادث انقلاب عربات من قطار "الإسكندرية – مطروح".
وشهدت محافظة مطروح، قبل قليل، انقلاب عربات من قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، وأصيب 20 شخصًا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، بحسب مصدر طبي.
وشهدت محافظة مطروح، قبل قليل، انقلاب عربات من قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، وأصيب 20 شخصًا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، بحسب مصدر طبي.