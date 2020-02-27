شاهد.. أول فيديو من موقع حادث "قطار مطروح الإسكندرية"

حصلت "الدستور" على مقطع فيديو من موقع حادث انقلاب عربات من قطار "الإسكندرية – مطروح".وشهدت محافظة مطروح، قبل قليل، انقلاب عربات من قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، وأصيب 20 شخصًا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، بحسب مصدر طبي.