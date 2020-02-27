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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون معهد «جوته» يناقش رواية «بيت القبطية».. اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:01 م
معهد جوته
معهد جوته
نعمات مدحت
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يناقش صالون معهد "جوته" الثقافي، رواية "بيت القبطية"، للكاتب الروائي أشرف العشماوي، بمقر المعهد في الدقي، اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف، وفقا لما نشرته صفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

تدور أحداث رواية أشرف العشماوي "بيت القبطية" حول محقق قضائي يحاول تتبع خيوط بعض الجرائم الجنائية في قرية صغيرة بشمال الصعيد، فُيفاجأ بما هو أخطر، حوادث قتل بغير باعث منطقي، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سبب واضح، لتكبر حالة الشك المصاحبة للجميع بمن فيهم المحقق، الذي يتقاطع مصيره مع سيدة قبطية غامضة.

يدور النقاش حول ما تثيره الرواية من تساؤلات حول التناول الروائي للواقع وما يتضمنه من مشكلات حول الفساد وغياب صور العدالة وتفشي الفتنة الطائفية وحدود استقلال القضاء كما تشير الرواية، فالمؤلف هنا يطرح سؤالا محوريا يبلور معاناة وكيل النيابة الشاب، هل الدين والقانون في خدمة المجتمع، أم أن المجتمع والقانون هما اللذان في خدمة الدين؟

وتطرح المناقشة تساؤلات أخرى حول وجود ما يمكن تسميته بـ"الأدب القضائي" الذي يعيد بناء الوقائع الجنائية بصيغ أدبية ما، حيث يقف الروائي على الحدود الفاصلة بين مهمة القاضي ومهمة المؤرخ، وتكشف الرواية عن صيغة روائية لتناول التابوهات الثلاثة وهي "الدين والجنس والسياسة".
رواية بيت القبطية
رواية بيت القبطية

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الثقافة

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