جمهور نجوى كرم بالمغرب يحتفل بعيد ميلادها وتعلق: «شىء يرفع الراس»

عبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن سعادتها بالاحتفال الذي نظمه لها جمهورها بالمغرب ونشرت فيديو له عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وعلقت "كرم" عليه قائلة: "صراحة شي بيرفع الرّاس، وأنا كتير بشكركن فانز المغرب، إن شاء الله، الله بكافيكن دايمًا بأحلى الأغاني، لأنّو الأغاني هي اللّي بيوصل صداها لعندكن، وبتخلينا نمتلك الحبّ أكتر بين بعضنا بشكركن كتير ويلا إلى الأمام وكنبغيكم بزّاف بزّاف".وكانت الفنانة اللبنانية قد فوجئت قبل أيام باحتفال جمهورها بعيد ميلادها والذي تم تنظيمه في بيروت وكانت المفاجأة الكبرى التي أبكتها هي تبرع فانزها بصدقة باسمها لبناء "طلمبة" مياه في أحد الأحياء الفقيرة بدولة إفريقية الأمر الذي أدخلها في نوبة بكاء عند مشاهدتها للفيديو.في الوقت نفسه ردت على سؤال إعلامي لها على قناة "الجديد"، حول احتفالها بعيد ميلادها دون استخدام أي وسائل وقائية رغم انتشار فيروس كورونا في لبنان، وحرصها على تقبيل فانزها قائلة: "الشعب اللبناني أصبح لديه مناعة، عندنا زبالة بالبلد تقتل كل البكتيريا القادمة من الخارج".