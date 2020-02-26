سيرين مغلوبة على أمرها فى «دانتيل»: اسأل عن الحب؟

تصور النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور أحداث مسلسلها الجديد "دانتيل" في عدة لوكيشانات داخلية في مدينة بيروت، وذلك استعدادًا لعرض العمل في شهر رمضان المقبل.وتقدم «سيرين» خلال العمل شخصية امرأة مغلوبة على أمرها، حيث تحاول أن تظهر مدى قوتها أثناء وقوعها في العديد من المشاكل الحياتية، إلاّ أنها تضعف كثيرًا بسبب حبها لبطل العمل، في إطار من الدراما الاجتماعية.دانتيل من إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، وهو بطولة سيرين عبدالنور، محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.