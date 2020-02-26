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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيرين مغلوبة على أمرها فى «دانتيل»: اسأل عن الحب؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:22 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
محمد مجدي
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تصور النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور أحداث مسلسلها الجديد "دانتيل" في عدة لوكيشانات داخلية في مدينة بيروت، وذلك استعدادًا لعرض العمل في شهر رمضان المقبل.

وتقدم «سيرين» خلال العمل شخصية امرأة مغلوبة على أمرها، حيث تحاول أن تظهر مدى قوتها أثناء وقوعها في العديد من المشاكل الحياتية، إلاّ أنها تضعف كثيرًا بسبب حبها لبطل العمل، في إطار من الدراما الاجتماعية.

دانتيل من إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، وهو بطولة سيرين عبدالنور، محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

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