موظف سابق بـ«الشرق»: أيمن نور استولى على أموال التبرعات

فضح أحمد حمدى إبراهيم، الشاعر الإخوانى الهارب فى تركيا الذى كان يعمل فى قناة الشرق الإخوانية، الممارسات المشينة لـ«أيمن نور»، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، فيما يتعلق بالاستيلاء على أموال التبرعات التى تصل للجماعة خلال السنوات الماضية.

وظهر «إبراهيم» فى فيديو بثه على «تويتر»، وصف فيه «نور» بأنه «حرامى سرق أموال الجماعة، تحت مزاعم الانتشار الإعلامى وتحريك الشارع المصرى».

وقال إن «نور»: «لا يحب الإبداع ويريد تنفيذ مخططاته فقط»، رافعًا لافتات خلال ظهوره تنادى برحيل أيمن نور عن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وساند عمرو عبدالهادى، القيادى الإخوانى الهارب، «إبراهيم» من خلال إعادة نشر الفيديو، مع تعليق كتب فيه: «‏فى اليوم نفسه الذى شهد تسريب أيمن نور محادثاته مع الشاعر والإعلامى المعارض أحمد حمدى إبراهيم، يلقى ‫معتز مطر فى مقدمة برنامجه شعر هذا الشاعر الذى يتهمه رئيس القناة بالتعاون مع الأمن».

وأضاف: «أيمن نور سرق ٤ سنوات من عمر إبراهيم، عمل خلالها داخل قناة الشرق، وفى النهاية اتهمه بأنه أمنجى».

وبدأ «إبراهيم» هجومه على «نور» بالكشف عن رسائل صوتية تلقاها من الأخير قبل البث المباشر بساعات، تضمنت عبارات سب وقذف فى حقه، بعد إعلان اعتزامه التحدث عن أخطاء رئيس قناة الشرق الإخوانية فى الإدارة.

تأتى الواقعة عقب ساعات من خروج المذيع السابق بقناة الشرق، محمد مجدى، مقدم برنامج «من أمريكا»، ليعلن وقفه عن العمل، بسبب «عدم إجادته التطبيل لأيمن نور»، حسب وصفه.

وكتب المذيع فى تغريدة له على «تويتر»: «كنت أود أن أسهم فى معركة الوعى وقدمت وأعددت برنامجى مجانًا لقناة الشرق، لأكثر من ٣ سنوات، لكن تحولت القناة إلى قناة للمطبلين لصاحب القناة فقط، وأنا لا أجيد التطبيل وليس لدى أى مطمع شخصى».

وقبل أسبوع قرر الهارب أيمن نور، مؤسس قناة الشرق، التى تبث من تركيا، السماح لحسام الغمرى، وهيثم أبوخليل، بتقديم برنامج ليكون بديلًا لبرنامج «الشارع المصرى» الذى يقدمه الهاربان أحمد عطوان، وعماد البحيرى‫.‬

وطوال الفترة الماضية ضغط «البحيرى» و«عطوان» على «نور» لزيادة راتبيهما، خاصة بعد فضيحة تسريب عقد المذيع الإخوانى معتز مطر، الذى كشف عن حصوله على ٦٠ ألف دولار شهريًا بواقع ٣ آلاف دولار فى الحلقة الواحدة‫، فيما شن عناصر وشباب الإخوان هجومًا شرسًا على «نور»، عبر «تويتر».

