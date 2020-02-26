مستشار عسكرى: مشهد جنازة مبارك يثبت أن مصر دولة عظمى

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مشهد جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، يثبت أن مصر دولة عظمى تحترم تاريخها وقادتها، مشيرًا إلى أن مشهد الجنازة يعكس تقدير الرئيس الأسبق مبارك، كما يعكس رمزية القوات المسلحة، لكى يعلم كل فرد فى القوات المسلحة أنه محل تقدير واحترام، معلقًا: "القوات المسلحة تحترم تاريخها وأى جيش بدون تاريخ لا قيمة له".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الالتزام بالقيم العسكرية مهم جدًا، ولا يوجد جيش يحارب من أجل المال ولا الراتب ولا لأنها وظيفة، وإنما إيمانًا بدوره ووطنه وواجبه، ولهذا الرمزية لقادته أمر بالغ الأهمية.