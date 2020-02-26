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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سيلفيا نبيل تمثل «النواب» في مؤتمر «FemParl» بتونس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:00 م
سيلفيا نبيل
سيلفيا نبيل
محمد الشريف
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تشارك سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء في مؤتمر «FemParl» ممثلة عن البرلمان المصري، ويشارك فيه سيدات من البرلمانات الحالية وأخريات من المجالس البرلمانية السابقة، وقيادات نسائية في السياسة والاقتصاد والتجارة، من المغرب والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وليبيا والعراق وتونس، يومي 26 و27 فبراير 2020 في تونس للدفاع عن بيئة أكثر شمولية للنساء.

ينظم المؤتمر مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب "كوثر" ومنتدى الفيدراليات الكندي بدعم من سفارة كندا، ويعتمد المعرفة والإحصاءات والإنتاج العلمي ضمن 3 محاور كبرى للنقاش تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والعنف ضد المرأة في وقت السلم وفي أوقات النزاع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتمكين النساء. وسوف يناقش الخبراء والقيادات النسائية والبرلمانيات هذه القضايا الآنية بهدف وضع مؤشرات تمكن من رصد التقدم المحرز والعقبات القائمة في خصوص المساواة بين الجنسين وحقوق النساء وأوضاعهن، وتطوير أدوات الدعوة ذات الصلة.

وأضافت "نبيل" أن المبادرة ترتكز على بناء القدرات والتفاعل وتبادل الخبرات، إضافة إلى الجمع بين القيادات النسائية، وخاصة البرلمانيات من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل تبادل الخبرات وتعزيز قدراتهن التأثير إيجابيا على التشريعات والسياسات الشاملة، كل في بلده.

وأشارت إلى أن أهم محاور المؤتمر التركيز على أهداف التنمية المستدامة، والعنف ضد المرأة في أوقات السلم والنزاعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كأداة لتمكين النساء.

يذكر أن النسخة الأولى من مبادرة "برلمانيات" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت في القاهرة وبيروت في الفترة من 3 الى 7 فبراير 2019.

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