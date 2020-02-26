رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن ترحب بضم تنظيمين لداعش لقوائم العقوبات الدولية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:52 م
مورجان أورتاجوس
مورجان أورتاجوس
وكالات
طباعة
رحبت الولايات المتحدة بالإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن، بإلحاق تنظيمي داعش بغرب أفريقيا، وداعش بالصحراء الكبرى، إلى قائمة اللجنة الدولية للعقوبات بشأن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء: أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت التنظيمين الفرعيين كمنظمات إرهابية أجنبية وفقا للقوانين الأمريكية في مايو 2018.

وأشارت إلى أن التنظيمين هما الثاني والثالث اللذين يتم تصنيفهما من جانب الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية بعد داعش، خراسان التي كانت أول من صنفت بهذه الصفة في مايو 2019 من قبل الأمم المتحدة.

وأوضحت أن التنظيمين مسئولان عن قتل مئات المدنيين الأبرياء في عشرات الهجمات منذ تأسيسهما في عام 2015، بما في ذلك مقتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر عام 2017.

ووفقا لهذا الإجراء الدولي قررت الأمم المتحدة التزامات على جميع الدول الأعضاء بها بتنفيذ حظر للسلاح وحظر على السفر الدولي وتجميد الأصول على هذين التنظيمين، بما يحرمهما من الموارد المطلوبة لمواصلة أنشطتهما الإرهابية.

وقالت المتحدثة إن هذا التصنيف خطوة ضرورية في إطار الحرب الدولية لهزيمة تنظيم داعش، لافتة إلى أنه رغم اكتمال عملية تحرير المنطقة التي كانت خاضعة للتنظيم في العراق وسوريا، فما زال هناك أتباع للتنظيم حول العالم يشكلون تهديدات محتملة قوية بما في ذلك في أفريقيا.

وشددت على ضرورة أن يتعاون المجتمع الدولية لحرمان داعش من الموارد، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستظل على تواصلها مع الشركاء في أفريقيا لمواجهة التحديات الأمنية ولتعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

التصريح بدفن شاب عثر عليه داخل أتوبيس رحلات بالغردقة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

الأرصاد تحذر: ارتفاع فى درجات الحرارة الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

إنفوجراف

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح

منوعات

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

كنز الأستاذ.. مذكرات السيد أبوالنجا معلم هيكل فى «مدرسة التجارة»

5 مارس.. أحمد الملواني يناقش «ما يشبه القتل» بالإسكندرية

«المدينة الفاضلة فى تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية بمكتبة مصر الجديدة

«عاش هنا» المخرج حسام الدين مصطفى: 20 شارع كمال الطويل بالزمالك