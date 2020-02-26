رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لتجديد اعتماد كلية الطب

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج لقاءًا مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري والهيئة المعاونة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور أحمد حسانين الأستاذ بكلية العلوم، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لزيارة فريق المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لحصول الكلية علي تجديد الاعتماد.وقال الدكتور أحمد عزي، إن فريق المراجعة سوف يقوم بزيارة الكلية يوم الاثنين القادم الموافق 2 مارس، وذلك لتقييم الكلية من أجل تجديد حصولها على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الكلية قطعت شوط كبير في طريق تجديد حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة، مؤكدًا أن كلية الطب من الكليات المتميزة بالجامعة بما تمتلكه من كوادر متميزة تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية بالكلية وتخريج أطباء أكفاء لخدمة المجتمع، متمنيًا في نهاية كلمته اجتياز الكلية هذه المرحلة وحصول الكلية على الاعتماد.واستعرض الدكتور مصطفى عبد الخالق الوضع الراهن للدراسة الذاتية بالكلية والتي تشمل 21 معيارًا للاعتماد، حيث تتضمن كافة الجوانب الموجودة في الكلية من ناحية القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، موضحًا أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية وتقديم جميع الأوراق التي تطلبها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من توصيف وتقارير للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية، والخطة الاستراتيجية للكلية.وأضاف الدكتور حسان النعماني، أن الاستعدادات داخل كلية الطب البشري، تمت من خلال استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد الأثني عشر، مؤكدًا أن سر النجاح يكمن في التعاون بين فريق العمل والتكاتف بين جميع الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من أجل النجاح في الحصول على تجديد اعتماد الكلية، مشيرًا إلى أن برنامج زيارة فريق المراجعة سوف يشمل عقد عدد من اللقاءات على مدار ثلاثة أيام مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب، إلى جانب تفقد قاعات ومعامل الكلية.