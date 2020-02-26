يتحدى «كورونا».. محمد صلاح يتناول الطعام الصينى (فيديو)

شارك رامى عباس، وكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو، بصحبته خلال تواجدهما فى المطعم وتناولهما إحدى الوجبات.وظهر النجم محمد صلاح مبتسمًا مع رامى عباس الذى ظهر حزينا غير راضيًا على نوعية الطعام، بينما كان "صلاح" ممسكا بأعواد الأكل الصينية الخشبية الشهيرة يتناول وجبته، وسط تسأل الجمهور حول ما تناوله نجم ليفربول.يأتي تناول محمد صلاح إلى الطعام الصيني في الوقت الذي يجتاح فيروس كورونا القاتل العالم، والذي خرج من مدينة ووهان الصينية، وسط تحذيرات من الجميع حول الصين والتقاليد الغريبة الصينية في الطعام.وعادل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز مع الريدز فى الدورى الإنجليزى.وأصبح محمد صلاح رابع أفضل هدافى ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي، حيث سجل النجم المصرى 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع سواريز الذى سجل نفس العدد من الأهداف بقميص الريدز فى البريميرليج.