الكويت تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ11 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد مصابي فيروس «كورونا» المستجد إلى 11 حالة، وذلك بعد تأكد إصابة حالتين مرتبطتين بالسفر إلى إيران.وأكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، أن «جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)».وأهابت الصحة الكويتية، المواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.وفي وقت سابق، أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزه الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من اليوم الأربعاء؛ وذلك استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كومفيد 19).وأضافت «المتنزهات السياحية» الكويتية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.وأعربت الشركة عن اعتذارها لرواد وجمهور المرفق السياحي، بعد أن تقرر إلغاء جميع الحجوزات حتى اشعارٍ آخر، مع التزامها باسترداد جميع المبالغ المدفوعة لأصحابها.