عكاشة: المهاجمون لمجدي يعقوب لا يختلفون عن قساوسة العصور الوسطى

علق الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، على من يستهدفون الدكتور مجدي يعقوب بفتاوى مغرضة ومتشددة، قائلًا إن المؤمن من آمن بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، مشيرًا إلى أن الحديث لم يقل المسلم وغنما قال المؤمن.وأضاف ببرنامج "الأولى مصر" أن النبي في حديث قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، مشبهًا أصحاب الفتاوى ضد يعقوب، بقساوسة الكنيسة في العصور الوسطى، حيث كانوا يمنحون صكوك الغفران مقابل قطع الأراضى والأموال.وتابع: «هؤلاء هاجموني قبل ذلك وأنا أرحب بهجومهم جدًا، مسترجعًا سبب الهجوم وهو تفسيره لماهية الحور العين، حيث يؤكد أن الحور العين فى الجنة غير بالغات وليس لديهن ثدي، كما أن الجنة ليس فيها طعام ولا يوجد جنس، لأنها أشياء رمزية، حتى العذاب شيء معنوي».