تامر أمين لمحمد رمضان: غير نفسك من «أفيونة» للشباب إلى قدوة

قال الإعلامي تامر أمين، إنه وجه عدة نصائح للفنان محمد رمضان من زمن، ولو استمع لها لما وصل به الحال إلى ما هو عليه الآن.وأضاف أمين خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يرى نجم يدمر نفسه ومن الممكن أن يكون أحمد زكي، الجديد ومحمود عبدالعزيز، ونور الشريف، ومن الممكن أن يتفوق عليهم لكنه للأسف يمسك خنجر ويطعن نفسه طعنات مميتة وقاتلة.ووجه له رسالة قال فيها أتمنى أن يفكر جيدًا ويراجع نفسه ويحاول أن يغير نفسه من أنه "أفيونة الشباب"، إلى كونه قدوة للشباب والفارق كبير بينهما.