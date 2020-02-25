مصطفى شعبان يغيب عن رمضان ويحضر «ترانيم إبليس»

كشف الفنان مصطفى شعبان، غيابه عن موسم رمضان المقبل بسبب ضيق الوقت أمام تحضيرات مسلسل "حتى لا يطير الدخان" الذي كان ينوي خوض السباق الرمضاني من خلاله، وأكد أنهم قرروا تأجيل العمل حتى لا يخرج بشكل غير لائق.وأضاف "شعبان" لـ"الدستور"، أنه سيركز على خطوة العودة للسينما خلال الشهور المقبلة وبالفعل بدأ تحضيرات فيلم "ترانيم أبليس" الذي يعيده للسينما بعد غياب 9 سنوات كما يعيده للتعاون مع النجوم أحمد السقا ومنى زكي مرة أخرى.يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم رمضان الماضي مسلسل "أبو جبل" وحقق نجاجا جماهيريا كبير خلاله، ويغيب عن السينما منذ عدة سنوات فكانت آخر أعماله "الوتر" عام 2010، ويعمل حاليًا على أكثر من مشروع سينما أهمهم "ترانيم أبليس".