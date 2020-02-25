أسامة سرايا: مبارك عزف عن السلطة منذ وفاة حفيده

قال أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إن الدولة المصرية تستحق التقدير لما أظهرته اليوم في التعامل الرسمي مع وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مبارك حكم البلاد بعد 4 حروب، ولم يكن في خزينة الدولة أي أموال، أو بنية تحتية.ولفت "سرايا"، إلى أن حسني مبارك منذ وفاة حفيده وهو عازف عن السلطة.وأكد أن القوات الجوية كانت القوة الضاربة لإسرائيل بسبب التطور التكنولوجي؛ لكن حنكة مبارك خلال أكتوبر في الضربة الجوية كانت نادرة ورائعة للغاية.