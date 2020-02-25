«رد الجميل».. الباز يكشف: لماذا نعى أبو تريكة «مبارك»؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اللاعب محمد أبو تريكة نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأن مجد أبو تريكة صنع بدعم مبارك وأولاده.وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه عند وفاة والد أبو تريكة، لم يستطع أبو تريكة الحضور إلى مصر بسبب أمور قضائية، وقامت أسرة الرئيس الأسبق مبارك بتقديم العزاء له، وحضر علاء مبارك عزاء والد أبو تريكة.وتابع: "نعي أبو تريكة وعزائه لأسرة مبارك هو رد جميل لأسرة مبارك".وعن نعي وائل غنيم، لمبارك، قال: "من فضل الله على مبارك أن منحه العمر حتى نضج فكر هؤلاء الشباب، وعرفوا جيدا، أن ما قاموا به ما كان ينبغي أن يحدث بهذا الشكل".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.