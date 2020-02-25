الباز: مبارك الرئيس الوحيد الذي مات على فراشه بين رؤساء دول الربيع العربي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، هو الوحيد الذي مات على فراشه من بين رؤساء الدول التي اندلعت بها ثروات الربيع العربي.وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن معمر القذافي في ليبيا قتل على يد الثوار، وكذلك علي عبد الله صالح الرئيس اليمني قتل بعد خلعه في غارة جوية، أما زين العابدين بن علي فهرب من تونس.واستكمل أن بشار الأسد حاليا أموره غير مستقرة ويواجه اضطرابات كثيرة في بلده، ويبقى مبارك هو الرئيس الوحيد الذي مات على فراشه في بلده بين هؤلاء الرؤساء.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.