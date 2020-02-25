سلمى أبوضيف تعلن انفصالها عن خطيبها الإيطالى

أعلنت الفنانة سلمى أبوضيف، عن انفصالها عن خطيبها وهو شاب يحمل الجنسية الإيطالية والتي أثارت علاقتها به العديد من التساؤلات.وردت سلمى أبوضيف، على سؤال مذيعة برنامج "et بالعربي" حول سبب حذفها للصور التي تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة إن الأمر انتهى.كما ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب جنسيته وديانته قائلة: "لا أفهم أيه العلاقة بين جنسيته سواءً كان مصريًا أو أجنبيًا وعلاقة ديانة مسلم أو أيًا كانت".يذكر أن سلمى أبوضيف، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان مجدي كامل، الفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.