سوسن بدر: فريق عمل فيلم «مش أنا» مبهج للغاية

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها سعيدة بالتعاون مع النجم تامر حسني، في أحداث فيلمه الجديد "مش أنا"، والذي يصور هذه الفترة في شوارع أكتوبر.وأكدت سوسن لـ"الدستور"، أنها تصور بشكل يومي ولعدة ساعات طويلة أحداث العمل، لعرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن فريق عمل الفيلم يمتاز بروح دعابة شديدة وكواليس العمل مبهجة للغاية.فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته كل من ماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وشيرين، والفنانة حلا شيحة، والتي تعود بهذا الفيلم إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عاما، منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب.