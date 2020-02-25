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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديب: غدًا جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأوامر السيسي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:45 م
فريد الديب
فريد الديب
أحلام عبدالرحمن
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قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه ستقام غدا، جنازة عسكرية للرئيس الأسبق بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الديب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا دليل على أن الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.

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