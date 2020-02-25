سلطان عمان يعزى الرئيس السيسى فى وفاة «مبارك»

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - الذي وافته المنية صباح اليوم.وذكرت وكالة الأنباء العمانية- التي بثت النبأ- أن سلطان عمان أعرب في برقيته عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي، ولأسرة الرئيس الراحل، والشعب المصري، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.