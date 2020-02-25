محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

تقدم "الدستور" خلال هذا "الإنفوجراف" مجموعة من المحطات المهمة في حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ٩٢ عامًا.- ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928 بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية.- بعد انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالأكاديمية العسكرية وتخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية.- في عام 1950 التحق بكلية سلاح الطيران وتصدّر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران.- عين في نوفمبر 1967 مديرًا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية وظل يشغل المنصب حتى أصبح قائدًا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972.- هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.- في عام 1973 اشترك في التخطيط لحرب أكتوبر.- بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية بغارات جوية مكثفة قادها بنفسه.-على مدار 30 عامًا، ظل محمد حسني مبارك رئيسًا لمصر، قبل أن يتخلى عن مهام منصبه في 11 فبراير 2011، استجابة للضغوطات الشعبية التي طالبت بإنهاء فترة حكمه.