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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:50 م
مبارك
مبارك
إيمان ماهر
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تقدم "الدستور" خلال هذا "الإنفوجراف" مجموعة من المحطات المهمة في حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ٩٢ عامًا.

- ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928 بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية.
- بعد انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالأكاديمية العسكرية وتخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية.
- في عام 1950 التحق بكلية سلاح الطيران وتصدّر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران.
- عين في نوفمبر 1967 مديرًا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية وظل يشغل المنصب حتى أصبح قائدًا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972.
- هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.
- في عام 1973 اشترك في التخطيط لحرب أكتوبر.
- بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية بغارات جوية مكثفة قادها بنفسه.
-على مدار 30 عامًا، ظل محمد حسني مبارك رئيسًا لمصر، قبل أن يتخلى عن مهام منصبه في 11 فبراير 2011، استجابة للضغوطات الشعبية التي طالبت بإنهاء فترة حكمه.

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