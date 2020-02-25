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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد عاطف رمضان يكتب: الموت لم يضل طريقه هذه المرة إلى مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:26 م
أحمد عاطف
أحمد عاطف
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اليوم تحقق حلم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بوفاته على أرض مصر، عندما قال فى خطابه الشهير قبل تنحيه عن رئاسة مصر إثر مظاهرات شعبية فى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 "أن هذا الوطن العزيز وطنه مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عاش، وحارب من أجله، ودافع عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلي أرضه سيموت، لأن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون".

رحل مبارك "العنيد" الذى ظل حياً لـ92 عامًا ليشهد ومعه العالم بأثره براءته هو وابنيه من كل القضايا والاتهامات التى وجهت له ونجليه علاء وجمال، والذى كان معظمها مزاعم حول قضايا فساد وقتل متظاهرين، رحل بعد عناد مع الموت والمرض والثورة التى طالبت بالتغيير.

مات مبارك سابقًا عندما أسقط المتظاهرين من العمال فى المحلة صورته فى مظاهرات لأول مرة فى حكمه ضد الفساد والفقر والخصخصة الذى خربت بيوتهم، لكنه مات اليوم ومعه نياشينه التى وصلت لنحو 71 ميدالية دولية وأوسمة عسكرية كجنرال وقائد سابق للقوات الجوية.

مبارك الذى ظل يحكم مصر 30 عامًا قضاها في سدة الحكم، و10 أعوام بين المحاكم والمستشفيات، توفى بعدما سكت قلبه بأحد مستشفيات الجيش المصري شرق القاهرة، بعد أيام من إجرائه لعملية جراحية لإزالة ورم فى المعدة، بعدما لاحقته الشائعات على مدار 10 سنوات، وخاصة بشأن وفاته لينفيها بنفسه أو بالمقربين له.

رحل مبارك هادئًا بعد حياة صاخبة وعنيدة، بعدما ساعده الحظ في الهروب من رصاصات اخترقت جسد من يجلس بجواره أنور السادات في حادث الاغتيال الشهير على المنصة، ونجى بعد ذلك من 4 محاولات اغتيال أشهرها كان فى أديس أبابا من الجماعات الإسلامية.

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