أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى وفاة حسنى مبارك

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وأعرب أمير الكويت- خلال برقية العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.