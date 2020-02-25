لماذا حزن المصريون على مبارك؟.. الإجابة في «٩٠ دقيقة» الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ومقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتفاصيل الأيام الأخيرة من حياته ورحلته من البداية للنهاية، وسر حزن المصريين على مبارك بعد وفاته، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.كما يكشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل جديدة عن خلافات أجراء الإخوان مع قيادات الجماعة بسبب سرقة أموال التمويل وتفاصيل جديدة عن الأجير الأكبر أيمن نور وخلافاته مع الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان.كما يواصل الباز استعراض شهادات المغضوب عليهم من جماعة الإخوان في تركيا، وعلى رأسهم الأجير الهارب ياسر العمدة والذي كشف في فيديوهات جرائم الإخوان في حق شباب الجماعة في تركيا.وفي فقرة أخرى يستضيف الإعلامي محمد الباز كلا من القارئة رباب عبد الحميد والقارئة الزهراء لايق، في الحلقة الـ27 من سلسلة 90 دقيقة لنجوم دولة التلاوة الحديثة، ليكشفن رحلتهن مع القرآن الكريم كيف بدأت وسر حصولهم على العديد من الجوائز المحلية وأهم المحطات في حياتهم.كما يواصل الاعلامي محمد الباز، عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا "فيسبوك" و"تويتر" "90 دقيقة مع محمد الباز"، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.