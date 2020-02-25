الأنبا إرميا في نعيه لمبارك: نتذكر حبه لمصر

نعى الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقال في بيان له " نتقدم بالتعازي لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومحبيه، وللقوات المسلحة المصرية وضباطها طالبين الصبر والسلوان للجميع".وأضاف "نتذكر حبه لمصر حينما قال إن هذا الوطن العزيز هو وطنى، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا أو علينا، إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.