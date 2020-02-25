وفد صومالي يزور عزبة البرج لبحث سبل تنمية الثروة السمكية

زار وفد من دولة الصومال مدينة عزبة البرج بدمياط، اليوم الثلاثاء، لتبادل الخبرات وبدء التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة دمياط، وتفقد الوفد أسواق السمك، والتقوا عددا من الصيادين، وتابعوا عمليات الصيد لبحث سبل التعاون بين البلدين.مدينة عزبة البرج، تضم قرابة ثلثي أسطول الصيد المصري، حيث يعمل غالبية أهلها في مهنة الصيد، بالإضافة إلى تصنيع وبناء السفن، وبها نقابة الصيادين وجمعية الصيادين وهيئة تنمية الثروة السمكية، ويملك أهلها العديد من المطالب لتطوير مهنة الصيد والحفاظ عليها خاصة وأنها أحد الأسس الاقتصادية.