رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد صومالي يزور عزبة البرج لبحث سبل تنمية الثروة السمكية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:16 ص
وفد صومالي يزور عزبة
وفد صومالي يزور عزبة البرج
حسام فهمي
طباعة
زار وفد من دولة الصومال مدينة عزبة البرج بدمياط، اليوم الثلاثاء، لتبادل الخبرات وبدء التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة دمياط، وتفقد الوفد أسواق السمك، والتقوا عددا من الصيادين، وتابعوا عمليات الصيد لبحث سبل التعاون بين البلدين.

مدينة عزبة البرج، تضم قرابة ثلثي أسطول الصيد المصري، حيث يعمل غالبية أهلها في مهنة الصيد، بالإضافة إلى تصنيع وبناء السفن، وبها نقابة الصيادين وجمعية الصيادين وهيئة تنمية الثروة السمكية، ويملك أهلها العديد من المطالب لتطوير مهنة الصيد والحفاظ عليها خاصة وأنها أحد الأسس الاقتصادية.

موضوعات متعلقة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

وهم إحياء الخلافة.. أردوغان يأوي صناع الإرهاب ويهدد قبرص واليونان

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

«الحداثة المتجددة».. محاولةٌ لتبيان ما يُشكِّل خاصية الحداثة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التنوع البيولوجى

«عبدالدايم»: مهرجان دندرة يجسد اهتمام الدولة بالصعيد

«ثقافة الجيزة» تناقش دور المرأة فى المجتمع عبر العصور