تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم استعدادا لاستئناف «شهيد الشهامة»

شهد محيط محكمة استئناف شبين الكوم بالمنوفية، صباح اليوم، تشديدات أمنية مكثفة لتأمين محيط المحكمة أثناء ووصول المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".تعتبر جلسة اليوم ثالث جلسات الاستئناف المقدم من محامي المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، عقب صدور الحكم بالسجن 15 عامًا على كلٍ من: محمد أشرف راجح، وإسلام عواد ومصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، في ديسمبر الماضي، والذى تم تأجيله لاستدعاء خبراء من الإذاعة والتليفزيون لمناقشتهم في التقارير الفنية المحررة بمعرفتهم إلى جانب مرافعة الدفاع.كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تلقَّى إخطارًا من العميد محمد عمارة، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من "م. أ"، و"أ. ع"، و"م. أ. ر"، وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد "اللامعي"، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.