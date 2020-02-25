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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:24 ص
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
وكالات
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لقيت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون استقبالا حارا في مهرجان برلين السينمائي مساء أمس الاثنين.

وكانت كلينتون 72 عاما في العاصمة الألمانية لحضور العرض الأول للفيلم الوثائقي "هيلاري"، المؤلف من أربعة أجزاء عن حياتها، ويتم بثه من جانب قناة سكاي الفضائية.

وقالت كلينتون: "من المهم بالنسبة لشخصية عامة تتمتع بمكانة عامة عالية أن تقول.. انظروا، مثل أي شخص آخر لقد عشت فترات من الصعود والهبوط، من الرضا الكبير وخيبة الأمل، لقد عشت حياة شخصية خاصة، وحياة سياسية عامة لكنني أردت - إن أمكن - أن يتم عرضها بطريقة 360 درجة".

ويسلط الفيلم الوثائقي المكون من أربعة أجزاء من إخراج الأمريكية نانيت بورستاين الضوء على حياة كيلنتون ومسيرتها السياسية.

وقالت السيدة الأولى السابقة إنها كانت تحظى بشعبية كبيرة "عندما كنت في خدمة شخص آخر".

وأضافت: "لكن عندما تقدمت وترشحت لمجلس الشيوخ بشروطي الخاصة أو للرئاسة، بدا الناس عرضة للتأثر بالعديد من المعايير والقوالب النمطية التي لا نزال نعيش معها جميعا".

ومن المقرر أن تعقد هيلاري كلينتون، التي خسرت السباق إلى البيت الأبيض أمام دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا في برلين يوم الثلاثاء.

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