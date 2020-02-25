«أمير القلوب».. قنوات النيل المتخصصة تنتج فيلم وثائقى عن مجدى يعقوب

قال الإعلامي عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة، إنه سوف يتم إنتاج فيلم وثائقي يتناول حياة ومسيرة جراح القلب المصري السير مجدي يعقوب، تحت اسم «أمير القلوب».وأضاف «عبساوي»، في تصريحات له، أنه وجه بتطوير إقامة ورشة عمل مع مخرج الفيلم فيصل عبد العزيز، لتجميع السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب، بالتواصل معه لتوثيق كل شيء من خلاله، بالإضافة لجمع إسهاماته البشرية، وشهادات مصرية وعالمية ممن تعاملوا معه.‎وأشار رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز إلى أنهم يتواصلون أيضًا مع المستشفى التي بدأ منها في لندن، حيث كان له باع طويل فيها، وقلدته ملكة إنجلترا لقب «سير»، مشيرًا إلى أنهم يدرسون حاليًا من خلال ورشة العمل المقامة الصورة التي سيظهر عليها الفيلم.‎وأوضح أن الإدارة المركزية للإنتاج المتميز، تحضر للفيلم من قبل تكريم الدكتور مجدي يعقوب الأسبوع الماضي في دبي، من ضمن إنتاجاتها عن شخصيات أثرت مصر بعطائها، مثل سيد درويش، وعبد القادر حاتم والشيخ محمد رفعت وغيرهم، مؤكدًا أن مدة الفيلم ستكون في حدود 27 دقيقة، لأن الهدف منه المنافسة في المهرجانات العالمية.