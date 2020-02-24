كريمة: صاحب فتوى عدم دخول مجدي يعقوب الجنة «ماجن»

علق الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن، على الفتاوى الغريبة الصادرة من البعض بتحديد من يدخل الجنة ومن يدخل النار، خاصة تلك الفتوى التى أطلقها البعض بحق الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي.وقال كريمة ببرنامج "الأولى مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن ما قيل هو خطاب كراهية يجب الحكم فيه وإنزال العقوبات الرادعة على أصحاب هذه الفتاوى، معلقًا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.وتابع: «الذين يزدرون ويتطاولون على إخوتنا من أهل الكتاب "الأقباط" تعبر عن عقليات متأخرة»، ووصف من يفتى هذه الفتاوى بالماجن، ويحجر عليه ويمنع من إصدار الفتوى.