رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فتاة أمريكية تنفق 250 جنيها إسترلينيا على الحفاضات (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:03 م
بايجى
بايجى
إسلام جمال
طباعة
في واقعة غريبة حولت فتاة في العشرينات من عمرها حياتها إلى حياة طفل صغير، وفقًا لتقرير نشره موقع «مترو» البريطاني.

وتعيش الفتاة التي تدعى «بايجي» من الولايات المتحدة الأمريكية والبالغة من العمر 25 عاما، حياتها كطفل حيث تنفق 250 جنيها إسترلينيا شهريًا على الحفاضات، الأمر الذي أثار دهشة كثيرين.

وتستيقظ «بايجي» يوميًا في الصباح، لتغيير الحفاضة وتناول الحليب في «الببرونة» وبعدها تقوم باللعب في غرفة الألعاب التي أعدتها لنفسها.

وعلى الرغم من وعيها، إلى أنها صرحت بأنها تريد العيش كطفلة، من خلال تغير حياتها بالكامل من فتاة بالغة في العشرينات إلى طفلة في السنوات الأولى من عمرها.

وتابعت: «لقد جمعت دائمًا لعب الأطفال، وأشعر بروح الدعابة لذلك كان كل أصدقائي وعائلتي مقبولين للغاية لفكرة العيش في ثوب طفلة بالسنوات الأولى».

بدأت «بايجي» في البحث على شبكة الإنترنت، لمعرفة ما إذا كان هناك آخرين مثلها، وانتهى الأمر بالعثور على مجتمع بأكمله يعيش بنفس الطريقة.

وتضيف أنها لا تزال بحاجة إلى القيام بأشياء عادية للبالغين مثل دفع الفواتير بالإضافة إلى مسؤولية التواجد في مجتمع البالغين.

وأوضحت أن قناتها على «يوتيوب» وموقعها على الإنترنت ساعد آخرين على تجنب الشعور بالوحدة.

وتضيف: «أحصل على كثير من الأشخاص الذين يشككون في ذكائي، ويسألون لماذا يعيش شخص ذكي عادي بهذه الطريقة».
                                         شاهد من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لسوء الطقس

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

«اختراق وكر الإرهاب».. «90 دقيقة» ينفرد بتسجيلات تكشف الوجه القبيح لـ أيمن نور

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«مناهضة العنف ضد المرأة» في الملتقى الثقافي بأسيوط 

غدا.. عرض «Somewhere in Time» بالحرية للإبداع في الإسكندرية

مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»