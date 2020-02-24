فتاة أمريكية تنفق 250 جنيها إسترلينيا على الحفاضات (فيديو)

في واقعة غريبة حولت فتاة في العشرينات من عمرها حياتها إلى حياة طفل صغير، وفقًا لتقرير نشره موقع «مترو» البريطاني.وتعيش الفتاة التي تدعى «بايجي» من الولايات المتحدة الأمريكية والبالغة من العمر 25 عاما، حياتها كطفل حيث تنفق 250 جنيها إسترلينيا شهريًا على الحفاضات، الأمر الذي أثار دهشة كثيرين.وتستيقظ «بايجي» يوميًا في الصباح، لتغيير الحفاضة وتناول الحليب في «الببرونة» وبعدها تقوم باللعب في غرفة الألعاب التي أعدتها لنفسها.وعلى الرغم من وعيها، إلى أنها صرحت بأنها تريد العيش كطفلة، من خلال تغير حياتها بالكامل من فتاة بالغة في العشرينات إلى طفلة في السنوات الأولى من عمرها.وتابعت: «لقد جمعت دائمًا لعب الأطفال، وأشعر بروح الدعابة لذلك كان كل أصدقائي وعائلتي مقبولين للغاية لفكرة العيش في ثوب طفلة بالسنوات الأولى».بدأت «بايجي» في البحث على شبكة الإنترنت، لمعرفة ما إذا كان هناك آخرين مثلها، وانتهى الأمر بالعثور على مجتمع بأكمله يعيش بنفس الطريقة.وتضيف أنها لا تزال بحاجة إلى القيام بأشياء عادية للبالغين مثل دفع الفواتير بالإضافة إلى مسؤولية التواجد في مجتمع البالغين.وأوضحت أن قناتها على «يوتيوب» وموقعها على الإنترنت ساعد آخرين على تجنب الشعور بالوحدة.وتضيف: «أحصل على كثير من الأشخاص الذين يشككون في ذكائي، ويسألون لماذا يعيش شخص ذكي عادي بهذه الطريقة».