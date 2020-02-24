ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

قال أحمد عبدالباسط الناقد الرياضي، إن الأمن وظيفته مع الأندية يسأل مدير الفريق عن الوقت الذي يريد أن يبدأ يتحرك، أو الوقت الذي يرغب الوصول فيه.وأضاف عبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «الأمن سأل الزمالك عايز تبقى موجود امتى، قال أبقى موجود قبل ساعة ونصف فحركهم من النادي 5 وربع، وهذا وقت كفيل بتوصيلهم».ولفت إلى أن نادي الزمالك طلب من الأمن تحرير محضرا بتعطل الأتوبيس ووجود تكدس مروري، فحرر محضرًا عكسيا بتعمد سائق الأتوبيس السير في خط غير المحدد له، وأنه تعمد تعطيل الوصول.وأردف: «الأمن صور صوت وصورة الطريق وهو فاضي، الأمن المصري بريء تمامًا».