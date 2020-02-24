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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فتح باب التقديم لزمالة «من أجل المرأة في العالم»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:17 م
المرأة
المرأة
محمد الشريف
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أعلن برنامج زمالة لوريال يونسكو عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة "من أجل المرأة في العلم مصر لعام 2020"، حتى 20 يونيو المقبل، لدعم وتشجيع المرأة في البحث العلمي في مجال العلوم الحياتية والهندسة.

وتقدم الزمالة لثلاث باحثات مصريات، اثنين في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقيمة عشرة آلاف يورو لكل منهما وأخري لمرحلة الدكتوراه وقيمتهم ستة آلاف يورو، وسيتم الإعلان عن الفائزات بزمالة البرنامج في شهر نوفمبر من العام الحالي، برعاية إحدى شركات التجميل العالمية.

ويتم تقييم الأبحاث المتقدمة من خلال لجنة من كبار الباحثين والعلماء وتترأس اللجنة الدكتورة نجوى عبد المجيد رئيس لجنة تحكيم "من أجل المرأة في العلم"، وهي أستاذ الوراثة البشرية بقسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث وحاصلة على زمالة لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم عن قارة أفريقيا لعام 2002.

وبدأ برنامج "من أجل المرأة في العلم "، منذ 21 عاما، حيث نجح في دعم وتشجيع 3400 باحثة على مستوى العالم من 118 دولة من خلال النسخ المحلية والإقليمية للبرنامج، وأطلقت النسخة المصرية من البرنامج في عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، ومكتب اليونسكو الإقليمي بمصر حيث تُمنح ثلاث منح دراسية لطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراة.

يذكر أن عدد الحاصلات على الزمالة "من أجل المرأة في العلم"، وصل إلى أكثر من 19 باحثه واعدة من مصر يمتلكن نفس الشغف تجاه العلوم.

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