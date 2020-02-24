«الشرق الأوسط».. محمد الباز يفضح حيلة أيمن نور للتغطية على تضخم ثروته

عرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» خلال حلقة اليوم من برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» فيديو أحمد حمدي إبراهيم، أحد العاملين المستقلين من قناة الشرق، الذي فضح الأجير أيمن نور وكشف بيع الأخير لقناة الشرق الأوسط التي وعد كثيرين بالعمل فيها.وكشف محمد الباز خلال البرنامج كواليس إطلاق قناة الشرق الأوسط التي أنشأها الأجير أيمن نور، وقرر بيعها فجأة، موضحا أنه لم ينشئها من الأساس ولا يوجد كيان حقيقي بهذا الاسم، وإنما أنشأها على الورق فقط بقيمة مليون دولار.وأشار إلى أن يمن نور باع هذه القناة على الورق أيضا، لكن بقيمة 6 ملايين دولار، للتغطية على تضخم ثروته المبالغ فيه، أمام الحكومة التركية وأمام الموول لقناة الشرق.