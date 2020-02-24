تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس غدًا الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ لسوء الأحوال الجوية.ويتفقد المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بمدينة نصر، بعد تحولها إلى بركة مياه.وشهدت محافظة القاهرة حالة من الطقس السيئ؛ حيث هطلت الأمطار بغزارة على مدينة نصر.