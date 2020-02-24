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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كان لك معايا».. مجموعة قصصية جديدة لعبد الكريم الحجراوي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:58 م
عبد الكريم الحجراوي
عبد الكريم الحجراوي
ايهاب مصطفى
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صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة المجموعة القصصية كان لك معايا لـ"عبدالكريم الحجراوي".

تضم المجموعة نحو أربعة عشر قصة، وجاءت عنوانين القصص داخل المجموعة كتالي" كان لك معايا، وتسيل دماؤك أنهارًا، ربما ذئب، جين الموت، الشمامة، كراهية معلنة، رحلة طويلة، رغبة، انفجار، لا أريد أن أموت الآن، القيامة، مال لم يقله جلجامش، الموتى يسيرون في الشوارع، يبكون حولي".

وقال عبد الكريم الحجراوي: تتناول القصص في أغلبها ظاهرة الموت من زاويا مختلفة، فتارة تتناوله بطابع "فانتازي" كما في قصة "ما لم يقله جلجامش" التي أستلهم فيها أسطورة جلجامش البابلية الشهيرة، وفي قصة "لا أريد أن أموت الآن" والتي أتناول فيها عالم قابضي الأرواح، وفي قصة "القيامة" تدخل تيمة الموت أيضًا من خلال استلهام قصة قيامة أزوريس الإله المصري القديم.

أضاف الحجراوي، لـ"الدستور":" بشكل عام تحاول المجموعة رسم صورة جديدة عن "الموت" ذلك الشبح الذي حاول الإنسان منذ القدم الهروب من براثنه بحثًا عن الخلود، ومن هذه الفكرة تستمد المجموعة وحدتها الموضوعية، مع اختلاف كل قصة في عرض هذه التيمة والتعبير عنها بأسلوب مغاير من حيث اللغة والأسلوب وطريقة التناول.

أما عبدالكريم الحجراوي فهو باحث دكتواره في كلية الآداب جامعة القاهرة، أعد رسالته للماجستير في موضوع عنوانه "المسرحية الشعرية العامية في مصر من 1921: 1986" ونشرت في 2019 بالهيئة العربية للمسرح في الإمارات كصدار خاص لمهرجان المسرح العربي الذي أقيم في القاهرة عام 2019، وله مجموعة من الأعمال الإبداعية قيد النشر مثل الديوان الشعري "لم يكن عدلًا" ومسرحيتين بعنوان "الحسين يقتل مريتن، وليلة عرس فاطمة" وله 3 روايات بعنوان "ما قبل الرحيل، هند، وعناية الشيخ كُريم"، كما له العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات محكمة حول الأدب الشعبي والمسرح والرواية.

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