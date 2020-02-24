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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا: نولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:48 م
الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
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تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددا من النماذج الناجحة لمشروعات الشباب المُمولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رافقه خلال الجولة محمود العمارى رئيس جهاز تنمية المشروعات وأعضاء اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة جنوب الوادى وذلك بهدف تعريف الشباب وطلاب الجامعة على النماذج الناجحة للمشروعات ووضع تلك النماذج الناجحة ضمن أولوياتهم في إقامة مثل هذه المشروعات الصغيرة في المستقبل.

وقد تفقد الدكتور حازم حضانة أطفال العبقرى بمدينة قفط المقامة على مساحة 500 م2 تشمل 10 قاعات تدريس ومسرح وقاعة موسيقى وحديقة للطفل وأشار إلى أن عدد الأطفال الملتحقين بالحضانة بلغ 180 طفل منهم 22 طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة وأشاد نائب المحافظ بمستوى وطرق التعليم داخل الحضانة والتي تساعد على تعزيز قدرات النشء في الإبداع والإبتكار.

كما تفقد نائب المحافظ مصنع تجهيز مهمات المطابخ بمنطقة الصالحية موضحا أن المصنع مقام على مساحة 300 م2 ويقوم بتصنيع وتجهيز مهمات المطابخ ويوفر 24 فرصة عمل للشباب معربا عن بالغ سعادته بهذه المشروعات التي تعتبر نماذج يُحتذى بها للشباب الجاد الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية.

وأكد الدكتور نائب المحافظ، في بيان له اليوم الإثنين، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لافتًا إلى ضرورة توعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودورهما في تحقيق خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 التي تعمل الدولة على تنفيذها.

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