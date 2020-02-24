نائب بأسيوط يقترح هدم مبنى الإدارة التعليمية لإنشاء مدرسة مكانه

تقدم النائب محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب عن مدينة أسيوط، باقتراح لمجلس النواب يطالب خلاله بإزالة مبنى إدارة أسيوط التعليمية القديم وبناء مدرسة ابتدائية بدلا منه باسم اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط الأسبق، تخليدًا لذكراه لما قدمه من جهود لتنمية وتطوير محافظة أسيوط.وقال النائب محمد حمدي إنه تم استقطاع جزء من مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية، وبناء مبنى جديد لإدارة أسيوط التعليمية، وتم تسليمه إلى المديرية وتشغيله.وأوضح النائب أن مبنى الإدارة القديم شبه مهمل، وتم تقديم مقترح لمجلس النواب بإزالته، واستقطاع جزء من مدرسة الخياط الثانوية بنات المجاورة لها أو أحد المباني المجاورة التي قد صدر لها قرار إزالة لضمها وانشاء مدرسة للقضاء على ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس.وأشار دسوقي إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قد أوصت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المبنى القديم وبناء المدرسة، كما أوصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج المقترح في خطة العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.