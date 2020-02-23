إصابة 29 فى هجوم على تجمع موالٍ لرئيس وزراء إثيوبيا

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الأحد، جراء هجوم بقنبلة على تجمع مؤيد لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، فيما ألقت الشرطة القبض على بضعة أفراد مشتبه بهم.وأوضح أراسا مرداسا، كبير مسئولي الشرطة في منطقة أوروميا حيث في بيان مساء اليوم، أن 29 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي نفذه مجموعة من الأفراد في مدينة أمبو بإقليم أرومو التي تبعد نحو 100 كلم غرب أديس أبابا، وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وأوضح مرداسا أنه تم علاج 28 شخصا من إجمالي 29 مصابا وعادوا لمنازلهم، مشيرا إلى اعتقال 6 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجوم.