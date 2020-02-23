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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: مقتل انتحاريين اثنين بتنظيم داعش بعد محاصرتهما في ديالى

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:16 م
داعش
داعش
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أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين بعد محاصرتهما في ديالي.

وقالت فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-: إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة كانت تقوم بمهمتها في ناحية بهرز بالتحديد (قرية الخوالص) لوجود معلومات عن أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

وأضافت الخلية: خلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات الأمنية وعناصر "داعش" ما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري، حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثاني وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتله.

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