رمضان يكشف كواليس «إنساى» مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل تعاونه مع الفنان المغربي سعد لمجرد، في أغنية "إنساي"، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها على "اليوتيوب".وقال رمضان خلال لقائه في برنامج "كاربول كاريوكي" بالعربي، مع الفنان هشام الهويش، والمُذاع عبر فضائية "sbc السعودية": "أغنية مافيا كانت وقتها مكسرة الدنيا وقابلت سعد لمجرد، واتفقنا على عمل أغنية معًا".وأضاف: "سعد لمجرد صديقي من قبل تقديم الأغنية وكان هناك اتفاق على تقديم فيلم سينمائي، وتم كتابة كلمات أغنية سعد في المغرب أما الجزء الخاص بي فتم كتابته في مصر، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد عرضها".