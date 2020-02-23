3 أسباب للنكد بين الزوجين (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك الكثير من الناس يمارسون النكد دون أن يعلموا ذلك.وأضاف الورداني، خلال حواره ببرنامج "من القلب إلى القلب"، المُذاع على فضائية "mbc masr"، أن النكد في الزواج يرجع إلى ثلاثة أسباب، هي: "كثرة الانتقاد، كثرة اللوم، كثرة الشكوى"، متابعًا: "هذه الأشياء الثلاثة هم خميرة النكد في المنزل".وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أنه إذا اجتمعت هذه الصفات الثلاثة في الشخص، فهو يعتبر نكديًا، لافتًا إلى أن هناك زوجات ينتقدن أزواجهن بشكل دائم، وهذا أدى إلى ما يسمى بـ"الاستهلاك العاطفي"، حيث تستهلك الزوجة كل عواطف زوجها.وتابع: "الانتقاد في الرجل أكثر من المرأة، فالرجل عندما يتزوج يريد أن يتحول إلى بطل لزوجته، فيعمل على الإكثار من انتقادها حتى تشعر بأنه كبيرها، لكنه يدمرها بهذه الطريقة".