الجيش السوري يجبر القوات التركية جنوب إدلب على التراجع

نجحت قوات الجيش السوري فى إجبار القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، على الانسحاب من بلدة فى جبل الزاوية جنوب إدلب، جاء ذلك عقب قصف مدفعى شنته قوات الجيش السوري، واستهدفت خلاله الرتل التركي المتوقف ببلدة البارة جنوب إدلب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وانسحبت القوات التركية شمالا بسبب اشتداد وتيرة القصف الصاروخي والجوي على محيط الرتل، كما استهدف الطيران الحربي الروسي مواقع للفصائل المسلحة الموالية لتركيا، فى كنصفرة، وكفر سجنة، وكفر نبل، وإحسم، وإبديتا، والبارة، ودير سنبل ومناطق أخرى في جبل الزاوية، ومحيط النقطة التركية في شير مغار غرب حماة.واستهدف القصف الجوي الروسي محيط تمركز القوات التركية في معسكر طلائع البعث، جنوب مدينة إدلب، بالإضافة لتعرض المنطقة لقصف صاروخي متواصل بعشرات القذائف.