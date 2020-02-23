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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حقوقك القانونية» فى مكتبة مصر الجديدة 15 مارس

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:05 م
حقوقك القانونية
حقوقك القانونية
آلاء حسن
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تستضيف مكتبة مصر الجديدة حفل توقيع كتاب «اعرف حقوقك القانونية.. مشاكل وقضايا الأسرة 350 سؤال وجواب» لمحمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقض، والصادر عن دار محمود للنشر والتوزيع، وذلك في الخامسة من مساء الأحد المقبل الموافق 15 مارس المقبل.

ويتناول الكتاب عرضًا لكل مشاكل وقضايا الأسرة بشكل كامل، عن طريق طرح التساؤلات التي تتردد في أذهاننا جميعًا والإجابة عنها بشكل قانوني مبسّط وسلس، حتى يسهل على الجميع فهمه ويكون كل فرد في المجتمع قادرًا على معرفة ما له وما عليه قانونًا.

وحصل محمد الخياط، المحامي بالنقض، على ماجستير في القانون، كما أنه باحث دكتوراه في القانون، ومؤلف كتاب «جرائم الأطفال»، ويعد رائد حملة التوعية ومحو الأمية القانونية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخياط للاستشارات القانونية والمحاماة.

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