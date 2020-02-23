«حقوقك القانونية» فى مكتبة مصر الجديدة 15 مارس

تستضيف مكتبة مصر الجديدة حفل توقيع كتاب «اعرف حقوقك القانونية.. مشاكل وقضايا الأسرة 350 سؤال وجواب» لمحمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقض، والصادر عن دار محمود للنشر والتوزيع، وذلك في الخامسة من مساء الأحد المقبل الموافق 15 مارس المقبل.ويتناول الكتاب عرضًا لكل مشاكل وقضايا الأسرة بشكل كامل، عن طريق طرح التساؤلات التي تتردد في أذهاننا جميعًا والإجابة عنها بشكل قانوني مبسّط وسلس، حتى يسهل على الجميع فهمه ويكون كل فرد في المجتمع قادرًا على معرفة ما له وما عليه قانونًا.وحصل محمد الخياط، المحامي بالنقض، على ماجستير في القانون، كما أنه باحث دكتوراه في القانون، ومؤلف كتاب «جرائم الأطفال»، ويعد رائد حملة التوعية ومحو الأمية القانونية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخياط للاستشارات القانونية والمحاماة.