البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وعضوية وكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والسيد المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، جلسة استماع للنائب إلهامي عجينة، للنظر في الشكاوى المقدمة ضده، وتوجيه عدة أسئلة إليه.وعقب انتهاء مكتب مجلس النواب، من الاستماع إلى أجوبة عجينة، فيما هو منسوب إليه، انتهى المكتب لإحالته للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.