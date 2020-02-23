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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تشكيل إجرامى بحوزته 6 كيلو حشيش وهيروين بالدقهلية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:59 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية من ضبط 8 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدرات «الحشيش والهيروين» داخل سيارتين.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة محلة دمنة.

وباستصدار إذان النيابة العامة، تمكنت حملة مكبرة بقيادة المقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث المركز، والرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، من ضبط المتحرى عنهم، والذين تبين أن جميعهم من عائلة واحدة.

وبالتفتيش ضبطت الحملة بحوزتهم 29 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و800 جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، و33 قرص مخدر، وطبنجة عيار 9 مم، ومبلغ مالى، و3 قطع سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، و7 هواتف محمولة، وسيارتين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 378 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة محلة دمنة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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