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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مجدي يعقوب يكشف كواليس حفل التكريم بدبي.. الأربعاء المقبل

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:38 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تلتقي الإعلامية منى الشاذلي، بالبروفيسور دكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، في لقاء حصري بدبي، بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، والإعلان عن أضخم مشروع لعلاج مرضى القلب في الشرق الأوسط.

ويتحدث «يعقوب»، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الأربعاء المقبل، على فضائية سي بي سي، عن حلمه في أن تصبح المستشفى مركزا عالميا للابتكار في علاج أمراض القلب وأن تكون منارة للعلم والطب في العالم، وكذلك يروي تجربته كصانع أمل للقلوب.

واحتفى العالم العربي بتكريم الدكتور مجدي يعقوب، ضمن فاعلية صناع الأمل التي احتضنتها إمارة دبي مساء الخميس الماضي، وسط تفاعل من كبار الشخصيات العامة ورجال المجتمع والأعمال بدور طبيب القلب الأشهر عالميا، وتم جمع ٨٨ مليون درهم إماراتي للصرح الكبير المزمع تأسيسه في مصر ليصبح أكبر مستشفى لعلاج القلب في الشرق الأوسط.

وخلال الحلقة تستعرض منى الشاذلي كواليس خاصة من الحفل وتفاصيل التكريم، حيث يقول «يعقوب»، خلال لقائه، إن التكريم نواة لجهد وعمل وطاقة كبيرة تبدأ خلال الأيام المقبلة.

وتستقبل منى الشاذلي عددا من الحضور بالحفل، وفي فقرة خاصة من حلقة الأربعاء يتحدث رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، والذي قال في تصريح للبرنامج إن «عائلة ساويرس تقدم كل الدعم اللوجيستي الممكن للمشروع».

كما تستقبل «الشاذلي» الدكتور مجدي إسحاق، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى المرتقب، ليتحدث عن خطط وكواليس العمل الذي تنتظره مصر والعالم أملا في علاج آلاف المرضى.

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