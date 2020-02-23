محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

قال الفنان محمد رمضان، إن لديه فيديو لم ينشره لواقعة أزمة الطائرة لو تم عرضه سيتعرض الكابتن أشرف أبو اليسر للسجن بتهمة جنائية.





وأضاف«رمضان»، خلال لقائه في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر «الأولى»: «الفيديو سأقدمه للمحكمة، ولم أنشره حتى الآن، ولو نشرته كل من سيشاهده سيعتذر لي».





وأشار إلى أنه عمل ما بوسعه لرجوع الكابتن وحاولت التدخل، ولكن رد أحد المسئولين داخل الطيران بقوله: «أنت خدمت في الجيش ينفع شخص آخر يأخذ بندقيتك يتصور بها، فقلت لا، والمخطئ هو الكابتن».



